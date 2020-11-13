В Баку будет проведена очередная масштабная дезинфекция

БАКУ /Trend/ -В выходные в Баку вновь будет проведена масштабная дезинфекция, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на коммунальные службы столицы.

Учитывая рост заражений Covid-19 в последние дни, 14 и 15 ноября спецтехника и сотрудники коммунальных служб проведут на основных улицах, проспектах и дорогах Баку очередную дезинфекцию специальными химическими веществами.

Учитывая токсичность этих средств, горожанам рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)