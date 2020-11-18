В период традиционных осенних каникул занятия продолжатся - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что с середины октября и по 2 ноября для учащихся были объявлены двухнедельные каникулы, занятия в период традиционных осенних каникул будут продолжены.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в постпандемический период вынужденно образовавшиеся пробелы в учебном процессе будут проанализированы, и для их восполнения будут использованы летние программы, субботние уроки и другие форматы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)