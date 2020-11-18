В период традиционных осенних каникул занятия продолжатся - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что с середины октября и по 2 ноября для учащихся были объявлены двухнедельные каникулы, занятия в период традиционных осенних каникул будут продолжены.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в среду Trend.
По его словам, в постпандемический период вынужденно образовавшиеся пробелы в учебном процессе будут проанализированы, и для их восполнения будут использованы летние программы, субботние уроки и другие форматы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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