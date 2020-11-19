БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2 597 случаев заражения коронавирусом, 1 354 человека вылечились, 23 скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 83 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 59 465 человек вылечились, 1 053 скончались, число активных больных – 23 476.

За минувшие сутки в Азербайджане проведено 12 874 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период всего проведено 1 562 442 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)