В Баку доставлены археологические находки из Азыхской пещеры

БАКУ /Trend/ - В Баку вчера вечером были доставлены около 90 пластиковых коробок с археологическими находками из Азыхской пещеры.

Об этом сказал замдиректора по научной работе Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана, доктор исторических наук, профессор Наджаф Мусеибли, сообщает во вторник Trend.

"Находки размещены в Археологическом фонде института.Большинство из них остатки древней фауны", - сказал он.

Профессор рассказал, что эти коробки с археологическими находками были обнаружены в Ходжавендском районе, где находится Азыхская пещера. В район был командирован сотрудник Института, доктор философии по истории Азад Зейналов. В ходе осмотра на месте было установлено, что в коробках собраны находки, обнаруженные в результате незаконных археологических раскопок, проведенных учеными Армении и других стран в Азыхской пещере в период оккупации. Интересно, что в одной из коробок найдены некоторые документы полевых исследований незаконной экспедиции оккупантов. Видимо, им не удалось вывезти с собой всё это.

Данные находки будут изучены, проанализированы в Институте, и общественность будет проинформирована об этом, сказал Мусеибли.

Отметим, что около 30 лет, в течение которых длилась оккупация азербайджанских земель, Армения, нарушая международные конвенции, проводила незаконные археологические исследования на этих территориях, к чему были привлечены и европейские ученые. В связи с этим Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, и осуществляются необходимые меры.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)