В водоснабжении Абшеронского, Бинагадинского и Сабунчинского районов будут перебои

БАКУ /Trend/ - В связи с переносом проходящего по территории Горадильской железнодорожной станции участка водопровода Джейранбатан-Маштага, 26 и 27 ноября в водоснабжении некоторых территорий Абшеронского, Бинагадинского и Сабунчинского районов города Баку будут перебои, передает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Водный оператор страны приносит извинения абонентам в связи с возможными неудобствами.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)