Армяне разрушили все исторические памятники и здания в Агдаме - директор Агдамского театра

БАКУ /Trend/ - Армяне уничтожили, сравняли с землей все памятники культуры на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend директор Агдамского государственного драматического театра Магомед Гусейнов. Он сообщил, что армяне не оставили ни одного целого памятника в Агдаме.

"Даже нацистская Германия в 1941-45 годах не трогала ни административные здания, ни памятники культуры на оккупированных территориях, а армяне разрушили древний Агдамский музей хлеба. Там были экспонаты эпохи средневековья. Музей был уничтожен целиком вместе со зданием. Был разрушен и Агдамский государственный драматический театр, все кладбища, уничтожены крайне ценные исторические памятники", - подчеркнул Гусейнов.

Он добавил, что Агдамский государственный драматический театр был основан в 1904 году как объединение, организованное Абдуррагим беком Хагвердиевым при помощи карабахской интеллигенции.

"Первый спектакль был поставлен в 1910 году. До 1923 года театр действовал на общественных началах как коллективный драматический кружок. В 1923 году ансамблю был присвоен статус Агдамского государственного драматического театра. Хотя он прекратил свое существование в 1948 году, деятельность театра была возобновлена в 1968 году. После оккупации Агдама театр какое-то время располагался в неподходящем здании. Но он все же продолжил театральную деятельность. В 2011 году Дом культуры в поселке Гузанлы был отремонтирован и сдан в эксплуатацию как здание Агдамского государственного театра.

Сегодня Агдам освобожден от оккупации, и на месте бывшего театра будет построено новое великолепное здание. В настоящее время одним из основных вопросов в Агдаме является строительство Агдамского государственного драматического театра. Этот вопрос находится в центре внимания", - подытожил Магомед Гусейнов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)