С ростом числа заразившихся коронавирусом растет и число тяжелобольных – минздрав Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане фиксируется значительный рост числа заражений коронавирусом, в связи с чем будет расти и число тяжелобольных пациентов.
Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейар Эйвазов, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что согласно статистике, 80% всех инфицированных вирусом COVİD-19 переносят болезнь в легкой форме или в форме средней степени тяжести: «То есть примерно 20% составляет число больных, которые переносят эту болезнь в тяжелой форме. Среди них 5% лиц, которые находятся в очень тяжелом, критическом состоянии».
Эйвазов добавил, что в Азербайджане средний уровень смертности от COVİD-19 ниже, чем в европейских и даже соседних странах.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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