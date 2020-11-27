С ростом числа заразившихся коронавирусом растет и число тяжелобольных – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане фиксируется значительный рост числа заражений коронавирусом, в связи с чем будет расти и число тяжелобольных пациентов.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейар Эйвазов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что согласно статистике, 80% всех инфицированных вирусом COVİD-19 переносят болезнь в легкой форме или в форме средней степени тяжести: «То есть примерно 20% составляет число больных, которые переносят эту болезнь в тяжелой форме. Среди них 5% лиц, которые находятся в очень тяжелом, критическом состоянии».

Эйвазов добавил, что в Азербайджане средний уровень смертности от COVİD-19 ниже, чем в европейских и даже соседних странах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)