В Азербайджане еще 28 семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено жилье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Наш народ гордится сильным Азербайджаном, Президентом, победоносным Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, под руководством которого наша доблестная армия в течение 44 дней освободила наши земли от оккупации фашистской Армении и завоевала Победу.

Как сообщает в пятницу Trend, аналогичные мнения были озвучены членами семей шехидов и инвалидами Карабахской войны, которым в 10 районах (Гекчай, Дашкесан, Гедабек, Саатлы, Кюрдамир, Губа, Сальян, Шамкир, Газах, Агдаш) министерством труда и социальной защиты населения были предоставлены частные дома.

В этих районах, лицам из вышеуказанной категории, было передано 28 частных домов. В мероприятии в Гекчайском районе приняли участие председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов и заместитель главы исполнительной власти Гекчайского района Зивер Зейналова.

Было отмечено, что в нашей стране царит атмосфера победы. Освобождение наших земель, которые были оккупированы на протяжении почти 30 лет, доставило каждому из нас бесконечные чувства радости и гордости. Хотя оккупанты варварски уничтожили всю инфраструктуру на оккупированных территориях, наше государство снова построит в этих районах процветающие, красивые, современные села и поселки, города.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что согласно поручению главы государства, в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны предусмотрено предоставление рекордного числа жилья - не менее 1500 квартир и частных домов, причем подавляющее большинство из них уже переданы своим владельцам. На сегодня министерство предоставило этой категории граждан 8 451 квартиру и частный дом.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны рассказали об исключительной отваге азербайджанской армии, которая разгромила армянский фашизм, и тем самым золотыми буквами вписала свое имя в мировую историю военного дела. Они выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за эту блестящую победу и высокий уровень заботы об уязвимых группах населения, а также за предоставление им новых домов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)