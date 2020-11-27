Продлен срок выдачи надбавки к зарплате врачей, оказывающих помощь больным COVID-19 в Баку
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес поправки в постановление «Об установлении временной надбавки к заработной плате медицинского персонала, оказывающего амбулаторную помощь пациентам, инфицированным новым типом коронавируса (COVID-19), в специальных поликлиниках, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку».
Как сообщает в пятницу Trend, срок выдачи надбавки к заработной плате медперсонала, оказывающего амбулаторную помощь пациентам, инфицированным новым типом коронавируса (COVID-19), в специальных поликлиниках при Главном управлении здравоохранения города Баку продлен до 1 января 2021 года.
Отметим, что ранее этот срок был установлен до 1 октября текущего года.
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