Продлен срок выдачи надбавки к зарплате врачей, оказывающих помощь больным COVID-19 в Баку

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес поправки в постановление «Об установлении временной надбавки к заработной плате медицинского персонала, оказывающего амбулаторную помощь пациентам, инфицированным новым типом коронавируса (COVID-19), в специальных поликлиниках, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку».

Как сообщает в пятницу Trend, срок выдачи надбавки к заработной плате медперсонала, оказывающего амбулаторную помощь пациентам, инфицированным новым типом коронавируса (COVID-19), в специальных поликлиниках при Главном управлении здравоохранения города Баку продлен до 1 января 2021 года.

Отметим, что ранее этот срок был установлен до 1 октября текущего года.