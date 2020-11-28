В Азербайджане совершенствуется система соцзащиты и реабилитации детей, нуждающихся в особой заботе

БАКУ /Trend/ - В рамках утвержденного главой азербайджанского государства Плана деятельности в Азербайджане будет расширена сеть центров дневного ухода и социальной реабилитации общинного типа.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, утвержденный распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 ноября 2020 года "План деятельности по реализации Cтратегии относительно детей на 2020-2025 годы" служит реализации совместных с соответствующими ведомствами мер по совершенствованию и расширению системы защиты детей.

Среди прочих мер, документ также предусматривает выявление и социальную защиту детей, находящихся в тяжелых условиях и социально опасных ситуациях, их реабилитацию и интеграцию в общество. В целях разработки законодательных предложений по развитию услуг альтернативного ухода, профилактики детской инвалидности и раннего выявления нарушений развития планируется реализовать ряд мер, а также усовершенствовать методику в данной области.

В Плане также отражено расширение доступа к социальным услугам для детей, лишенных родительской опеки, социально уязвимых детей, обеспечение лучшего образование для детей с ограниченными возможностями. Детям с ограниченными возможностями будет обеспечен доступ к социальным и другим услугам, а также их интеграция в общество. В целях реабилитации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями в регионах будут реализованы программы поддержки, а также в направлении усыновления детей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет поощряться деятельность центров дневного ухода и социальной реабилитации общинного типа.

(Текст: Турал Гараджаев)