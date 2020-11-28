В Азербайджане выявлены 4 212 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 760 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 212 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1 760, скончались 32 человека, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлены 114 025 случаев заражения коронавирусом, из них 71 691 человек вылечился, 1323 - скончались, число активных больных – 41 011.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 18 420, а в целом - 1 700 654 теста.
(Текст: Турал Гараджаев)
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