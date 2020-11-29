Продолжатся очистка дороги в село Суговушан от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по расчистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов для реконструкции автодороги, ведущей в село Суговушан Тертерского района, сообщает в воскресенье Trend.

Как сказал журналистам начальник оперштаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов, эти работы проводятся вручную, механическими машинами и с помощью минно-розыскных собак.

"На сегодняшний день обнаружены и обезврежены 169 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Уже расчищено восемь километров десятикилометровой дороги. Остальная часть работ будет завершена в течение ближайших 3-4 дней. Всего в результате поисковых операций, проводимых Агентством с 27 сентября, были обнаружены 750 неразорвавшихся боеприпасов, около 4500 противопехотных и около 2000 противотанковых мин. В настоящее время на неочищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов территориях продолжаются оперативно-поисковые работы", - сказал он.

Исмайлов сказал, что очистить от мин населенные пункты планируется за 3-5 лет, а полностью завершить расчистку территорий за 10 лет. Этот 10-летний срок предусматривает полное решение проблем, связанных с минами, расчистку от них отдаленных горных территорий, пахотных земель и пастбищ. Возвращение же граждан на эти территории будет осуществлено раньше.