Дорога, соединяющая Тертер и Суговушан, будет сдана в эксплуатацию в ближайшие дни - ANAMA (ФОТО

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях ведутся интенсивные работы по разминированию и, в первую очередь, создаются гуманитарные коридоры.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал начальник Оперативного штаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов.

Он отметил, что в настоящее время дорога, соединяющая Тертер и Суговушан, очищается от мин, и на данный момент расчищено 8 из 10 километров этой дороги. По его словам, в ближайшие 2-3 дня дорога будет очищена от мин и сдана в эксплуатацию.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, автомобильные дороги общей протяженностью 28,5 километров, ведущие в села Суговушан и Талыш Тертерского района, восстанавливаются в соответствии со второй технической категорией. Ширина проезжей части двухполосной асфальтобетонной дороги составит девять метров.

Строительство на 21-километровом участке дороги от Тертера до села Суговушан близится к завершению. Дорога готова к асфальтированию. Помимо этого начато строительство 7,5-километровой дороги из Суговушана в Талыш.

На последующем этапе планируется построить дорогу протяженностью восемь километров из села Чайлы в село Талыш, а также новую 22,5 - километровую дорогу из села Талыш в село Гашалты Гарагоюнлу через село Тап Гарагоюнлу. Благодаря соединению этих дорог, наряду с городом Тертер, в данном направлении в качестве альтернативной дороги будет обеспечено передвижение из города Нафталан.

Отметим, что дороги, ведущие в села Суговушан и Талыш, были построены в 1970-х годах по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева в связи со строительством Суговушанского водохранилища. В настоящее время ведутся масштабные строительные работы по восстановлению исторической дороги к освобожденным населенным пунктам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редакор: Наталья Кочнева)