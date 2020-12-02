Необходимо уделять больше внимания мерам защиты, пока нет вакцины - Акиф Гурбанов

БАКУ / Trend/ - Почти год, как пандемия волнует мир.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал представитель TƏBİB, профессор Азербайджанского медицинского университета Акиф Гурбанов, сообщает в среду Trend.

По его словам, в связи с этим в Азербайджане предпринимаются меры на государственном уровне: "За короткое время были построены больницы модульного типа, привезены необходимые препараты. Это часть мер, которые предпринимаются против пандемии. В мире более 60 млн инфицированных, а число летальных исходов более 1,5 млн. человек. Мир обеспокоен ростом заражаемости, и иного выхода, кроме как беречься - нет. Пока нет вакцины, необходимо уделять больше внимания мерам защиты, правильно пользоваться масками, соблюдать дистанцию, часто и правильно мыть руки. Дезинфицирующие средства не столь важны, но лучше, если использовать и то, и другое".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)