TƏBİB о компьютерной томографии и рентгеновском обследовании при предполагаемом COVID-19

БАКУ /Trend/ - Лица, которые ощущают недомогание, не должны сразу же идти и проходить компьютерную томографию (КТ).

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал представитель TƏBİB, профессор Азербайджанского медицинского университета Акиф Гурбанов, сообщает в среду Trend.

По его словам, человек, который подозревает, что заболел коронавирусом, проходит КТ легких и успокаивается, когда получает хороший результат: "Эта болезнь проявляется в легких не сразу. В обследовании на COVİD-19 рентген и КТ являются только вспомогательными средствами. Они могут и не выявить болезнь, и необходимо сдать только PSR-тест. Если тест выйдет положительным, то необходимо сразу самоизолироваться, проинформировать место работы и начать лечиться. Болезнь может протекать и бессимптомно, поэтому следует обратить внимание на это. Даже если ответ выйдет негативным, это не значит, что у этого лица нет COVİD-19. Во всех случаях необходимо беречь себя".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)