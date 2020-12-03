Правительство Кореи пожертвовало Азербайджану перчаточные боксы для обследования COVID-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях поддержки предотвращения пандемии коронавируса (COVID-19) правительство Кореи пожертвовало Азербайджану три перчаточных бокса для обследования COVID-19.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, на церемонии приема гуманитарной помощи в международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие зампредседателя правления Агентства Нигяр Байрамова, посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп и директор представительства Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Азербайджане Парк Кумок.

Нигяр Байрамова выразила признательность корейскому правительству: "Этот шаг демонстрирует поддержку корейского правительства дружественным странам в различных обстоятельствах, в особенности в борьбе с пандемией. Благодаря этим боксам наши медработники будут менее подвержены риску".

Посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп сказал, что корейское правительство всегда готово поддержать правительство Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, перчаточные боксы помогут свести к нулю контакт между пациентом и тестируемым, соблюсти нормы социальной дистанции, снизить потребность в средствах индивидуальной защиты и исключить потерю времени.

Отметим, что компактные и мобильные боксы будут установлены в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Ранее в рамках борьбы с пандемией COVID-19 правительство Кореи передало Азербайджану 350 тысяч защитных масок KF94.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)