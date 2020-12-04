В Кафедральном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку почтили память шехидов Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Кафедральном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку прошла церемония поминовения памяти шехидов Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend.

В соборе были вознесены молитвы за упокой душ шехидов. Богослужение провели Архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Александр Ишеин и протоиерей Леонид Мильтихин.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова)