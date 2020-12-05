Армяне уничтожили все историко-религиозные предметы – проповедник монастыря Худаван

БАКУ / Trend/ - Вчера при посещении монастыря Худаван в Кельбаджарском районе мы неожиданно встретились с армянскими священнослужителями, сказал в субботу Trend проповедник монастыря Рафиг Данакари.

Он сказал, что находящиеся в церкви армянские священнослужители попытались помешать присутствию членов Албано-удинской общины, но им это не удалось: «Какое-то время они пытались помешать нам посетить монастырь, хотели запретить нам проводить съемку. Мы им объяснили, что монастырь принадлежит не армянам, а нам – удинам. Предоставили им факты того, что они уничтожили все историко-религиозные предметы в монастыре, после присвоения его в 1993 году. Наша поездка в монастырь была приурочена к большому христианскому празднику, который отмечался четвертого декабря. Несмотря на все преграды, мы помолились и зажгли свечи, а также провели съемку».

Проповедник монастыря добавил, что во время его посещения члены Албано-удинской общины выразили возражение пребыванию в монастыре армянских священнослужителей, сказав об этом российским миротворцам: «Мы возразили тому, что на азербайджанской территории находятся армянские священнослужители, на что миротворцы ответили, что они временно находятся здесь».

Данакари добавил, что в Азербайджане около 400 албанских церквей, которые они обязательно посетят: «На освобожденных территориях Азербайджана тоже есть албанские церкви, более 300 из них в Карабахском регионе. Мы посетим каждую из них в отдельности. Армяне уничтожили все исторические предметы и литературу, находившиеся в церквях и монастырях, расположенных на прежде оккупированных ими территориях, установили армянские кресты в албанских церквях и монастырях».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)