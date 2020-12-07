Некоторые учащиеся и преподаватели в Азербайджане испытывают трудности при подключении к дистанционному обучению - минобразования

Общество 7 декабря 2020 16:07 (UTC+04:00)
Некоторые учащиеся и преподаватели в Азербайджане испытывают трудности при подключении к дистанционному обучению - минобразования

БАКУ /Trend/ - Хотя охват платформы "Виртуальная школа" расширяется с каждым днем, из-за отсутствия необходимых технологий, некоторые учащиеся и преподаватели сталкиваются с трудностями при подключении к дистанционному обучению.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе онлайн-встречи, проведенной министерством образования с целью поощрения поддержки проекту "Виртуальная школа" с участием частного сектора, сказала замминистра Махаббат Велиева.

Она отметила, что в настоящее время общее число учеников, пользующихся платформой превысило 1,3 миллион человек, количество учителей составляет 113 тысяч человек, а число активных пользователей достигло миллиона человек. В то же время Махаббат Велиева подчеркнула важность установления прочного партнерства между государственными и частными учреждениями для устранения таких проблем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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