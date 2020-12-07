Минтруда и соцзащиты Азербайджана обеспечит семью шехида частным домом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Принимаются меры для оказания социальной поддержки семье шехида Отечественной войны Шахбазлы Аликрама Новруз оглу.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, сотрудники министерства встретились с семьей, проживающей в селе Бор-Бор Шабранского района, и ознакомились с условиями ее проживания.

Семья из пяти человек (отец шехида - Шахбазов Новруз, мать - Гумбатова Имарат и три сестры шехида) будет взята на учет для предоставления в будущем частного дома.

В настоящее время семье шехида оказывается адресная социальная помощь. Также этой семье будут назначены ежемесячная Президентская пенсия и ежемесячное пособие для членов семьи.

По просьбе отца шехида в рамках программы самозанятости в ближайшие дни для него будет создано животноводческое хозяйство. Мать шехида будет обеспечена работой в селе. Одна из сестер шехида - студентка, две другие - школьницы. Условия жизни семьи будут находиться в центре внимания.

(Текст: Турал Гараджаев)