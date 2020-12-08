Назначен распорядитель средств Фонда "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 декабря подписал указ о создании Фонда поддержки (Фонд "YAŞAT") по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

Как сообщает Trend, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) назначено распорядителем средств Фонда.

Общий контроль за формированием и управлением средствами Фонда будет осуществлять Попечительский совет, учрежденный Президентом Азербайджана.

Отметим, что средства Фонда будут формироваться за счет помощи (пожертвований) граждан Азербайджана, проживающих за рубежом соотечественников, других физических и юридических лиц, а также из альтернативных источников, не запрещенных законом, в виде добровольных финансовых пожертвований.

Согласно Указу, электронная отчетность об управлении средствами, а также информация о размере и направлениях расходования полученных средств будет размещаться на официальном сайте Фонда и постоянно обновляться.

Также в мероприятиях, осуществляемых Фондом, будут задействованы волонтеры.

(Текст: Садраддин Агджаев)