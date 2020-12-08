На лечении в больницах Азербайджана находятся свыше 900 раненых военнослужащих - помощник Президента

Общество 8 декабря 2020 15:28 (UTC+04:00)
На лечении в больницах Азербайджана находятся свыше 900 раненых военнослужащих - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Мы призываем граждан соблюдать правила карантина. Есть люди, которые, зная, что у них коронавирус, нарушают самоизоляцию и выходят на улицу, распространяя тем самым вирус.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, эти люди могут переносить вирус в легкой форме, но у тех, кого они заразят, болезнь может развиться в тяжелой форме, вплоть до летального исхода.

"В отношении больных коронавирусом, покинувших дома, возбуждены 266 уголовных дел. За это преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы", - сказал он.

Помощник Президента добавил, что сегодня на лечении в больницах находятся более 900 военнослужащих, и правила карантина должны тщательно соблюдаться в том числе ради защиты также их здоровья.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Ирана
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Ирана
Иран планирует увеличить пропускную способность аэропортов
Иран планирует увеличить пропускную способность аэропортов
Годовая мощность иранских сталелитейных компаний достигла 39,82 миллиона тонн
Годовая мощность иранских сталелитейных компаний достигла 39,82 миллиона тонн
Loading Bars
Лента новостей
С начала года аэропорт Стамбула обслужил свыше 20 млн. пассажиров Турция 16:22
В Азербайджане сотрудникам ряда структур и органов разрешено передвижение по служебному удостоверению Общество 16:20
Возможность онлайн-перечисления средств в Фонд «YAŞAT» Общество 16:16
В Карабахе идет подготовка к ремонтно-восстановительным работам некоторых гидроэлектростанций Энергетика 16:14
Россия является основным экспортером полимерной продукции из стран ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 16:06
Медиа играют исключительную роль в информировании общества - Хикмет Гаджиев Общество 16:05
В Азербайджане названы правила пользования международными и внутренними рейсами во время карантина Общество 15:59
В Баку временно меняется маршрут движения некоторых регулярных линий - БТА Общество 15:54
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на оказание страховых услуг Тендеры 15:51
Неконтролируемый прием лекарств при коронавирусе может привести к осложнениям болезни - минздрав Азербайджана Общество 15:48
Созданы произведения в честь победы Азербайджана и в память о шехидах (ФОТО) Культура 15:46
В Азербайджане предпринимателям, пострадавшим от пандемии, будет оказана материальная помощь Общество 15:46
Ни одна мировая система здравоохранения не обладает безграничными возможностями - Шахмар Мовсумов Политика 15:41
До создания вакцины от COVID-19 мы будем вынуждены идти на ограничения - Шахмар Мовсумов Общество 15:34
Среди населения Азербайджана посредством соцсетей распространяются ложные рецепты - TƏBİB Общество 15:29
На лечении в больницах Азербайджана находятся свыше 900 раненых военнослужащих - помощник Президента Общество 15:28
На Баку приходится 52% случаев заражения COVİD-19 - Ягут Гараева Общество 15:23
В Азербайджане выявлено 4 387 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 3 133 человека Общество 15:14
Мы должны защищать здоровье граждан до начала массовой вакцинации - Хикмет Гаджиев Общество 15:09
В одном из районов Азербайджана завершено строительство автодороги (ФОТО) Транспорт 15:08
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Ирана Общество 15:06
На выходных общественный транспорт в Азербайджане работать не будет Общество 15:05
В Азербайджане покинуть место жительства посредством СМС-разрешений будет позволено в некоторых случаях Общество 15:04
Азербайджанская ИТ-компания о новых решениях предпринимательству ИКТ 15:02
В Азербайджане в связи с дополнительными ограничениями карантина вновь будет оказана единовременная помощь в 190 манатов Общество 14:56
Бакинский метрополитен не будет работать до 31 января 2021 года Общество 14:51
В Азербайджане приостанавливается въезд и выезд из ряда городов и районов Общество 14:49
BitCan завершила испытания на 3 скважинах в рамках проекта SOCAR по расширению газохранилища в Турции Энергетика 14:48
В Азербайджане приостанавливается работа объектов общепита Общество 14:46
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4673 Грузия 14:46
В Азербайджане возобновляется применение системы СМС-разрешений Общество 14:40
ЖКХ Азербайджана выделит около 1 млн манатов на закупку коммунальной спецтехники Бизнес 14:38
Азербайджанский производитель гранатовой продукции в 2021 году увеличит доходы от экспорта Бизнес 14:35
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 31 января 2021 года Общество 14:34
Названы детали визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку Политика 14:29
С начала года товарооборот между Турцией и Узбекистаном сократился на более чем $300 млн Турция 14:26
Сотрудничество между Международным бюро выставок и Туркменистаном будет продолжаться и в будущем - МБВ Бизнес 14:18
ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" заключило контракт на сумму 980 тысяч манатов Бизнес 14:14
Создается Фонд помощи армии Азербайджана - Указ Политика 14:14
Азеркосмос приглашает азербайджанских ученых на международный конкурс ИКТ 14:11
Нефть и газ составляют более 90% экспорта Азербайджана в ЕС - Еврокомиссия Энергетика 14:08
TAP обнуляет разницу в ценах на газ между Италией и Северной Европой Энергетика 14:07
TAP проведет технико-экономическое обоснование возможности транспортировки водорода Энергетика 14:05
Фотокорреспондент АМИ Trend удостоен награды на международном конкурсе (ФОТО) Общество 13:56
Азербайджанский посол дал жесткий ответ на ложь главы МИД Армении (ФОТО) Политика 13:36
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Румия Керимова Социум 13:28
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 13:25
К работе в рамках деятельности Фонда "YAŞAT" будут привлечены волонтеры ASAN Общество 13:23
Полиэтилен активно продавался на бирже Туркменистана в ноябре Бизнес 13:11
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 13:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле (ФОТО) Политика 13:03
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия Энергетика 13:02
Назначен распорядитель средств Фонда "YAŞAT" Общество 12:58
В ближайшее время будет создан электронный портал Фонда "YAŞAT" - Ульви Мехтиев Общество 12:52
Названы банковские реквизиты Фонда “YAŞAT” Общество 12:43
Названы улицы Баку, закрытые для движения в преддверии парада - список Общество 12:42
Увеличился экспорт пшеничной муки в Туркменистан из стран ЕАЭС Бизнес 12:31
В Азербайджане внедряется переходный этап в системе страхования банковских вкладов Финансы 12:28
Azercell увеличил охват своей сети LTE до 85% (ФОТО) ИКТ 12:21
Карабах – это Азербайджан! – названы имена победителей художественного конкурса (ФОТО) Социум 12:01
По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена будет называться "8 Ноября" Политика 12:01
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана выполняют полеты в преддверии военного парада Политика 11:53
Правила обращения в Фонд “YAŞAT” для раненых при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов Общество 11:50
Лица, контактирующие с больными COVİD-19, пренебрегают правилами самоизоляции – минздрав Азербайджана Общество 11:41
Утвержден состав Попечительского совета Фонда “YAŞAT” - СПИСОК Политика 11:29
В Туркменистане продолжается работа по развитию сферы животноводства Бизнес 11:26
В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" по обеспечению помощи раненым в войне и семьям шехидов – Указ Политика 11:22
Азербайджанский экспорт во Францию сократился Бизнес 11:16
Туркменистан увеличил импорт молочной продукции из стран ЕАЭС Бизнес 11:09
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:53
Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной Победе Азербайджана - Игорь Коротченко Нагорно-карабахский конфликт 10:51
Продолжается подготовка к первому параду Победы независимого Азербайджана (ФОТО) Политика 10:35
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:08
Азербайджан увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 10:03
Сократились грузоперевозки в аэропорту турецкой провинции Газиантеп Турция 09:56
Минобразования Турции объявило тендер Турция 09:47
Azercell обнуляет коммуникационные долги раненых и погибших в Отечественной войне военнослужащих ИКТ 09:45
Манат дорожает к евро и дешевеет к рублю Финансы 09:44
Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 09:40
Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Батман Турция 09:35
Вторая победа Азербайджана в Карабахе Политика 09:30
МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады Спорт 08:54
Трюдо ожидает резкого роста пострадавшей от пандемии экономики Канады в середине 2021 года Другие страны 08:41
В Ливии задержали турецкое судно под ямайским флагом Другие страны 08:25
На Марсе нашли подходящее место для инопланетных организмов В мире 08:15
Минсвязи Азербайджана разрабатывает финальную стратегию проекта "Умный город" Экономика 08:00
Бразильская GOL первой в мире возобновит полеты Boeing 737-8 MAX Другие страны 07:41
670 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:20
Иран планирует увеличить пропускную способность аэропортов Экономика 07:10
Грузинские яблоки активно вывозятся в Россию Грузия 07:05
Бывшего президента Чехии оштрафовали за маску на подбородке Европа 06:32
В столице Чили вновь ужесточили карантинные меры из-за коронавируса Другие страны 06:11
В Нью-Йорке в течение недели вновь откроются для посещения около 850 школ США 05:45
Байден намерен назвать кандидата на пост министра обороны США 11 декабря США 05:28
Джонсон назвал стартующую в Британии кампанию по вакцинации огромным шагом вперед Европа 05:09
Суд в столице США временно запретил властям ограничивать работу TikTok в стране США 04:48
США субсидируют SpaceX $885,5 млн для обеспечения американцев интернетом США 04:29
Ученые из Британии оценили эффективность закрытия границ в борьбе с коронавирусом Европа 04:01
Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии достигло 848 человек Другие страны 03:36
Три человека стали жертвами ДТП в Колумбии Другие страны 03:15
Все новости