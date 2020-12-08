На лечении в больницах Азербайджана находятся свыше 900 раненых военнослужащих - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Мы призываем граждан соблюдать правила карантина. Есть люди, которые, зная, что у них коронавирус, нарушают самоизоляцию и выходят на улицу, распространяя тем самым вирус.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, эти люди могут переносить вирус в легкой форме, но у тех, кого они заразят, болезнь может развиться в тяжелой форме, вплоть до летального исхода.

"В отношении больных коронавирусом, покинувших дома, возбуждены 266 уголовных дел. За это преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы", - сказал он.

Помощник Президента добавил, что сегодня на лечении в больницах находятся более 900 военнослужащих, и правила карантина должны тщательно соблюдаться в том числе ради защиты также их здоровья.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)