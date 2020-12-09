Начинается укладка асфальта на дороге в Суговушан и Талыш (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Работы по восстановлению автомобильных дорог, ведущих в освобожденные от оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района, продолжаются.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, начаты подготовительные работы к укладке асфальта на дороги.

"Работы близятся к концу. В ближайшие дни будут начаты работы по укладке асфальта.

Дороги общей протяженностью 28,5 километров восстанавливаются в соответствии со второй технической категорией. Ширина проезжей части двухполосной асфальтобетонной дороги составит девять метров", - отметил Наджафли.

Он добавил, что остававшиеся на протяжении долгого времени под оккупацией дороги полностью вышли из строя.

Напомним, что дороги, ведущие в села Суговушан и Талыш, были построены в 1970-х годах по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева в связи со строительством Суговушанского водохранилища. В настоящее время ведутся масштабные строительные работы по восстановлению исторической дороги к освобожденным населенным пунктам.

Хотя бы один слой асфальтобетона будет уложен, пока позволяют погодные условия. Это сделает возможным использование дороги. Последующие асфальтобетонные слои планируется положить в следующем году, с ориентиром на погоду. Однако сейчас земляные работы, строительство земляного полотна и основания дороги, установка водопровода будут продолжены на протяжении всей дороги.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)