Вакцинация от COVID-19 в Турции будет добровольной и бесплатной

Общество 10 декабря 2020 10:05 (UTC+04:00)
Вакцинация от COVID-19 в Турции будет добровольной и бесплатной

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Турцию поступит вакцина от коронавируса, сообщает в четверг Trend.

Турция заказала китайскую вакцину "Sinovac".

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, заказана партия вакцины в 50 млн доз.

Вакцинация в Турции будет добровольной и бесплатной.

В Индонезии уже успешно прошел третий этап клинического тестирования вакцины "Sinovac".

По данным государственной фармацевтической компании Индонезии "Bio Farma", эта вакцина показала 97-процентную эффективность в борьбе с COVID-19. В Индонезии данной вакциной были привиты 1600 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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