Вакцинация от COVID-19 в Турции будет добровольной и бесплатной
БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Турцию поступит вакцина от коронавируса, сообщает в четверг Trend.
Турция заказала китайскую вакцину "Sinovac".
По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, заказана партия вакцины в 50 млн доз.
Вакцинация в Турции будет добровольной и бесплатной.
В Индонезии уже успешно прошел третий этап клинического тестирования вакцины "Sinovac".
По данным государственной фармацевтической компании Индонезии "Bio Farma", эта вакцина показала 97-процентную эффективность в борьбе с COVID-19. В Индонезии данной вакциной были привиты 1600 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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