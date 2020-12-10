Вакцинация от COVID-19 в Турции будет добровольной и бесплатной

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Турцию поступит вакцина от коронавируса, сообщает в четверг Trend.

Турция заказала китайскую вакцину "Sinovac".

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, заказана партия вакцины в 50 млн доз.

Вакцинация в Турции будет добровольной и бесплатной.

В Индонезии уже успешно прошел третий этап клинического тестирования вакцины "Sinovac".

По данным государственной фармацевтической компании Индонезии "Bio Farma", эта вакцина показала 97-процентную эффективность в борьбе с COVID-19. В Индонезии данной вакциной были привиты 1600 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)