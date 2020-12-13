Ведутся работы по оказанию психологической поддержки семьям пропавших без вести военнослужащих - Минтруда

БАКУ /Trend/ - Меры психологической поддержки Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения на послевоенный период распространяются также на семьи пропавших без вести военнослужащих ВС Азербайджана.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе минтруда, за последние дни группы психологов и психиатров Агентства встретились с 19 семьями пропавших без вести военнослужащих из Баку, Абшерона, Сумгайыта, Губы, Хачмаза, Газаха, Гянджи, Товуза, Шамахы, Масаллы и Физули. С 13 из этих семей, нуждающихся в психологической помощи, ведется соответствующая работа.

Кроме того, Агентство продолжает оказывать психологическую поддержку семьям шехидов, раненым на войне и их семьям. Также для нуждающихся семей проводятся психокоррекционные сеансы.

"Онлайн-служба психологической поддержки" организации (050 406 75 85) также оказывает гражданам услуги психологической поддержки в соответствии с содержанием обращений.