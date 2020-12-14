В Азербайджане предлагается включить в экзамен вопросы по информатике

БАКУ /Trend/ - Невключение в экзаменационные вопросы тем по информатике приводит к тому, что этот предмет отходит на второй план.

Об этом на вебинаре в онлайн-формате сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, этого хотят все, кто заинтересован в развитии образования: "Но сразу принять такое решение невозможно. Для этого необходимо создать пилотную платформу".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)