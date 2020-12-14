Завтра на некоторых территориях Баку и Абшерона будут перебои в газоснабжении

БАКУ /Trend/ - На 12,3-м километре магистрального газопровода Гарадаг-Хырдалан-Дигях, находящегося на балансе Управления экспорта газа, 15 декабря будут проведены ремонтные работы.

Как сообщили в понедельник Trend в ПО "Азеригаз", возникла необходимость в серьезном ремонте 6-метрового участка трубопровода, поврежденного грузовиком 8 декабря, и 30-метрового участка, упавшего с опор. Невыполнение этих работ может привести к опасной ситуации при эксплуатации газопровода высокого давления.

В связи с этим ожидается, что подача газа с нескольких газораспределительных станций (ГРП) будет временно приостановлена ​​с 09:00 15 декабря до окончания работ. В течение этого времени будут наблюдаться кратковременные перебои в газоснабжении на следующих территориях: Абшеронский район - город Хырдалан, жилой массив Мехколон, село Новханы и усадебные участки, поселки Мехдиабад, Гобу, Даш Гуздек; Бинагадинского район - поселки Баладжары, Расулзаде, село Бинагади, жилой массив Гюлистан, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й микрорайоны, жилой массив Хутор, Баксолское шоссе; Ясамальский район - жилой массив Ени Ясамал, улицы Шарифзаде, Васифа Алиева, Хыдыра Мустафаева; Сабаильский район - Сальянская дорога, Биби-Эйбат, территория 3-го массива поселка Бадамдар; Гарадагский район - поселок Локбатан и в частных домах на Бакинской кольцевой дороге в районе торгового центра "Садарак".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)