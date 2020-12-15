"Родина принадлежит нам, мы должны сражаться!" - последние слова шехида Сабира Исмаилова перед уходом на фронт

БАКУ /Trend/ - "Родина принадлежит нам, мы должны сражаться!" - это были одни из последних слов ставшего шехидом отважного азербайджанского воина Сабира Исмаилова, которые он сказал своей матери перед тем, как отправиться на фронт.

Как сообщает во вторник Trend, Сабир, живший вместе с семьей в Сабирабаде, пять раз обращался в призывной пункт для отправки на фронт.

Его отец Адалят Исмаилов рассказывает, что Сабир записался добровольцем в ряды армии после июльских событий, во время которых стал шехидом генерал-майор Полад Гашимов: "Он был одним из первых, кто хотел отправиться на фронт, когда началась Отечественная война".

По словам матери шехида Тараны Исмаиловой, Сабир с самого детства хотел стать военным, служить Родине.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)