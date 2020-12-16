LU-MUN Holding запустил проект «Онлайн-образование» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно многочисленным исследованиям, все самые важные характеристики будущей личности формируются в возрасте до 5 лет.

Именно в этом юном возрасте закладывается фундамент интеллектуального и творческого развития. Ребенок учится взаимодействовать с внешним миром, познает его, учится решать простые задачи и вбирает основы культуры.

Крайне важно, чтобы взрослые помогли ребенку на раннем этапе раскрыть и реализовать в полной мере свой потенциал. В современном мире качественное образование является главной предпосылкой жизненного успеха, а в условиях пандемии, создание равных возможностей для всех детей с помощью онлайн обучения - задача как никогда актуальная. Внедрение онлайн образования всегда сопряжено с рядом организационных и технических сложностей. Приступая к реализации задачи, мы с вами должны помнить о детях, которые растут без родительской опеки, и в особенности - о детях шехидов, забота о которых ложится на каждого члена общества. Именно самоотверженность их родителей стала залогом блестящей победы в Нагорном Карабахе, которой мы сегодня гордимся.



Авторы проекта «Онлайн-образование», LU-MUN Holding, опираясь над поддержку команды волонтеров, стремятся создать прочную образовательную базу для детей из самых разных социальных групп.

Мы искренне надеемся, что общество сплотится вокруг этой благородной цели, потому что послевоенное время требует от нас именно сплоченности и эмпатии.



Азербайджанская Государственная Академии Физической Культуры и Спорта стала одним из первых учебных заведений, принявших участие в проект. 15 преподавателей Академии совершенно безвозмездно взялись обучать 150 учеников. Специально разработанная программа включает в себя не только общеобразовательные предметы, но и экспериментальные интерактивные языковые занятия (азербайджанский, русский, английский и немецкий), аналитический разбор народных сказок и даже сеансы медитации. Последние помогают студентам лучше воспринять теоретическую информацию.



Наша команда приглашает всех желающих присоединится к инициативе, сообщив о своем желании на сайте http://csr.lmh.az/ или по электронному адресу [email protected]