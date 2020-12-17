Проект решения о проведении суммативного оценивания уже готов - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Готов проект решения о том, как будут оцениваться результаты учащихся общеобразовательных школ в первом полугодии.
Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве образования.
Было отмечено, что проект решения коллегии минобразования об организации внутришкольного оценивания на 2020-2021 учебный год был подготовлен с учетом ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса, и представлен в соответствующие структурные подразделения и ведомства для дачи заключения и представления предложений.
Подробная информация об этом будет предоставлена в ближайшее время.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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