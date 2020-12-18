В выходные в Баку маршрутные автобусы работать не будут - БТА

Общество 18 декабря 2020 17:29 (UTC+04:00)
В выходные в Баку маршрутные автобусы работать не будут - БТА

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров с 00:00 часов 19 декабря до 06:00 часов 21 декабря в Баку не будут работать регулярные маршрутные и экспресс-автобусы.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, что за указанный период на административной территории столицы не будет каких-либо ограничений относительно передвижения транспортных средств, осуществляющих деятельность в качестве такси на основании полученной в установленном законодательством порядке лицензии.

"Вновь призываем население с пониманием отнестись к социальным мерам и строго соблюдать требования карантина во имя личного и национального здоровья", - добавили в Агентстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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