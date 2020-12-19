На улицах Баку проводится дезинфекция

БАКУ /Trend/ - Структуры Исполнительной власти города Баку уже в 18 раз проводят усиленные дезинфекционные работы на основных улицах, проспектах и дорогах столицы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку.

Дезинфекция проводится с применением специальных химических веществ. К работам привлечены 40 единиц спецтехники и 2000 сотрудников.

В течение дня наряду с центральными улицами дезинфекция будет проводиться на улицах в поселках и жилых массивах столицы.

Учитывая токсичность применяемых веществ столичные жители заранее предупреждены через СМИ.

Наряду с работами дезинфекции на улицах работники Департамента ЖКХ города Баку по специальному графику продолжают медико-профилактические и дезинфекционные меры в жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента, лифтовых кабинах, дворах и кварталах, спортивно-развлекательных сооружениях и мусорных контейнерах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)