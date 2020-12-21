В Азербайджане пройдет дополнительное оценивание знаний учащихся

БАКУ /Trend/ - Для учащихся школ, которые не смогли принять участие в оценивании знаний, проведенном 19 декабря, будет проведено дополнительное оценивание.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Как отмечается, 19 декабря в формате онлайн было проведено национальное оценивание среди учащихся IV, VI и IX классов. В этом процессе, организованном на платформе "Microsoft Teams", наряду с показателями качества ступени общего образования, были оценены и возможности электронной системы в данной сфере. Следует отметить, что результат национального оценивания не влияет на результат по внутришкольному оцениванию знаний учащихся. Данное оценивание носит исследовательский характер, и будет систематически проводиться в течение учебного года.

Отметим, что учитывая ситуацию в связи с пандемией, разработан проект решения Коллегии минобразования о том, в какой форме будет проводиться внутришкольное оценивание в 2020-2021 учебном году.

Сейчас идет ознакомление с мнениями и предложениями по проекту, о чем будет предоставлена подробная информация.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)