Минобразования Азербайджана о результатах учеников, столкнувшихся с техническими проблемами во время национального оценивания

БАКУ /Trend/ - Узнать результаты учеников, которые во время национального оценивания, проведенного 19 декабря министерством образования Азербайджана, не смогли завершить экзаменационный процесс и узнать набранный бал по техническим причинам, будет невозможно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий сектором оценивания министерства образования Анар Мирзазаде.

По его словам, национальное оценивание носит исследовательский характер.

"Хочу еще раз обратить внимание родителей и учеников, что в ходе процесса мы оценивали не только знания учеников, но и возможности электронной системы. И, по крайней мере, были выявлены имеющиеся недостатки. Узнать результаты учащихся, которые не завершили экзамен, мы не сможем", - отметил Мирзазаде.

По его словам, для тех, кто не смог принять участие в экзамене по техническим причинам, будет проведен новый, предварительно, он пройдет в 2021 году.

"Считаю, что во время оценивания многим учащимся помогали родители. Возможно, их число не столь велико, однако, я хотел бы, чтобы родители не делали этого", - добавил Анар Мирзазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)