Мутация коронавируса пока не влияет на степень тяжести заболевания - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Мутация коронавируса пока не влияет на степень тяжести заболевания.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ Института профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов.

"Примерно через неделю у нас будет больше информации об этой мутации. Уже начались исследования в данном направлении", - сказал Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)