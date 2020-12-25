Со следующего года все застрахованные лица в Азербайджане смогут использовать пакет услуг ОМС

Общество 25 декабря 2020 16:59 (UTC+04:00)
Со следующего года все застрахованные лица в Азербайджане смогут использовать пакет услуг ОМС

БАКУ /Trend/ - С 2021 года в соответствии с очередностью применения обязательного медицинского страхования в административно-территориальных единицах Азербайджана все застрахованные будут пользоваться Пакетом услуг по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, пакет услуг - это совокупность медицинских услуг, предоставляемых по обязательному медицинскому страхованию в соответствующем виде, размере и условиях.

Пакет услуг служит улучшению состояния и показателей здоровья населения, повышению доступности и качества медицинских услуг, увеличению частоты обращений населения в медицинские учреждения и оказанию им соответствующей медицинской помощи в целях раннего выявления заболеваний за счет усиления первичной медико-санитарной помощи (осмотр на дому, просвещение по ведению здорового образа жизни, регулярный сбор и перепроверка данных состояния здоровья населения).

В утвержденный Постановлением Кабинета Министров Азербайджана № 5 от 10 января 2020 года Пакет услуг обязательного медицинского страхования входят 2550 различных медицинских услуг, в том числе первая медицинская помощь, скорая медицинская помощь, специализированная амбулаторная помощь, лабораторные услуги, физиотерапевтические услуги, услуги по инвазивной радиологии и стационарное медобслуживание.

В дополнение Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию разработало проект по внесению изменений в Пакет услуг. Проект предусматривает увеличение числа медицинских услуг, входящих в пакет услуг, до 3000.

Стационарное лечение широко распространенных в стране заболеваний с высоким риском инвалидности и смерти будет осуществляться за счет обеспечения по обязательному медицинскому страхованию. Эти услуги включают стационарные терапевтические услуги по более чем 3500 диагнозам. Таким образом лечение застрахованных от этих заболеваний, включая инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные заболевания, урологические заболевания, инфекционные и паразитарные заболевания, а также при травмах, ожогах, отравлениях будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования. Кроме того, обследование и лечение во время беременности и родов покрывается обязательным медицинским страхованием.

В Пакет услуг внесено более 1100 хирургических операций, в том числе жизненно важных, проведение которых имеет большое значение для обеспечения здоровья и материального благополучия населения. Эти операции включают кохлеарную имплантацию, установку эндопротезов суставов, аорто-коронарное шунтирование, замену и восстановление сердечных клапанов, хирургия аневризмы, хирургическое лечение врожденных пороков сердца, а также малоинвазивная кардиохирургия (установка коронарных стентов). В число дорогостоящих операций также входит широкий спектр офтальмологических, травматологических, урологических и нейрохирургических операций.

Если медицинские услуги гражданам по врачебному показанию в рамках Пакета услуг невозможно оказать в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинских территориальных подразделений (TƏBİB), данные услуги оказываются по контракту в других медучреждениях на основании направления.

Лекарственные препараты, используемые при стационарном лечении и неотложной медицинской помощи, входят в пакет услуг. Препараты, назначенные врачом для амбулаторного лечения, в Пакет услуг не входят.

Отметим, что с первого января 2020 года граждане, зарегистрированные в Нахчыванской АР и 23-х городах и районах страны, уже получают медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования. К этим регионам относятся Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы, Шамахы, Исмаиллы, Агсу, Гобустан, Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Гёкчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир, Мингячевир, Агдаш и Евлах.

На втором этапе с первого января 2021 года обязательное медицинское страхование будет применяться в еще 36 городах и районах страны.

На третьем этапе, с 1 апреля 2021 года граждане, зарегистрированные в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Ханкенди, Губадлы, Зангилане и Шуше смогут получать медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования.

Таким образом, с 2021 года обязательное медицинское страхование будет осуществляться на всей территории страны.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Со следующего года все застрахованные лица в Азербайджане смогут использовать пакет услуг ОМС - Gallery Image
Со следующего года все застрахованные лица в Азербайджане смогут использовать пакет услуг ОМС - Gallery Thumbnail
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