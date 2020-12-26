В результате армянской агрессии библиотечно-информационной сфере Азербайджана нанесен ущерб на $21 млн

БАКУ /Trend/ - В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошла в формате онлайн республиканская научная конференция "Разрушенные в Армении и Карабахе азербайджанские памятники материальной культуры: библиотеки, музеи, учебные заведения".

Как сообщили в субботу Trend в библиотеке, ее директор, профессор Мамед Алиев отметил, что Центральная научная библиотека НАНА внесет вклад в создание библиотечной и информационной сети в освобожденных районах, городах, селах и поселках при совместной инициативе волонтерских групп.

Директор Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского филиала НАНА, член-корреспондент НАНА Гаджифахраддин Сафарли подчеркнул на мероприятии, после создания на исторических землях Азербайджана в 1918 году армянского государства в отношении материального и культурного наследия азербайджанцев в Армении был проявлен вандализм. Все исторические памятники в Иреванской крепости, в том числе Ханский дворец и мечеть Сардар, были разрушены. Он отметил, что мавзолей Пир Хусейна, где похоронен глава одного из племен Гарагоюнлу тюркского племени Саадлу Амир Саад, близ Еревана, представлен как "туркменский памятник". Были предприняты попытки исказить историю и стереть принадлежность к азербайджанской культуре памятников в селе Уруд армянского района Гаракилься путем добавления дополнительных букв к надписям на них. Надписи со стихами на азербайджанском языке на памятниках уничтожаются, поскольку исторические реалии противоречат искаженной информации, распространяемой армянами в мире, добавил Сафарли.

Заместитель директора по научной работе Института кавказоведения НАНА, доктор политических наук, профессор Рамиля Дадашева на примере фактов уничтожения образов материальной культуры Азербайджана рассказала о международных преступлениях, совершенных армянами против азербайджанской государственности и народа. Было отмечено, что Гаагские конвенции, протоколы к ним и другие аналогичные конвенции, в случае военного конфликта выдвигают перед участвующими сторонами обязательство по защите материально-культурных образцов, находящихся как на собственной территории, так и на территории противоположной стороны. Вандализм, совершенный армянами в отношении исторических памятников Азербайджана, полностью противоречит обязательствам в рамках этих конвенций, отметила она.

Докторант Института рукописей НАНА, завсектором "Подготовка библиографических ресурсов" отдела библиографии Центральной научной библиотеки академии Тарана Рустамова подчеркнула, что в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, являющихся древними азербайджанскими землями, армянами разграблены девять централизованных библиотечных систем, 927 библиотек, где хранились 4,6 миллиона экземпляров книг. В ныне освобожденных районах, которые в течение около 30 лет были под армянской оккупацией, находились 13 исторических и культурных памятников мирового значения (шесть архитектурных и семь археологических), 292 - государственного значения (119 архитектурных и 173 археологических), 330 - местного значения (270 архитектурных, 22 археологических, 23 садовых, парковых, монументальных и мемориальных, 15 образцов декоративного искусства). По приблизительным подсчетам, библиотечно-информационному сектору Азербайджана нанесен материальный ущерб в размере 20 миллионов 815 тысяч долларов США.

(Текст: Турал Гараджаев)