В Азербайджане еще 4 471 человек вылечился от COVID-19, выявлены 1 519 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 4 471 человек вылечился от коронавируса, выявлены 1 519 новых случаев заражения, скончались 45 человек, сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 214 711 случаев заражения коронавирусом, из них 168 971 человек вылечился, 2 499 - скончались, число активных больных – 43 241.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 11 764, а в целом - 2 153 562 теста.