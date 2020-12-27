В Азербайджане еще 4 471 человек вылечился от COVID-19, выявлены 1 519 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 4 471 человек вылечился от коронавируса, выявлены 1 519 новых случаев заражения, скончались 45 человек, сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 214 711 случаев заражения коронавирусом, из них 168 971 человек вылечился, 2 499 - скончались, число активных больных – 43 241.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 11 764, а в целом - 2 153 562 теста.
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