Завершен первый этап реконструкции автодорог в освобожденные села Суговушан и Талыш (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог завершило первый этап реконструкции двух автомобильных дорог в освобожденные от оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района, сообщили во вторник Trend в Агентстве.

Общая протяженность автомобильных дорог в эти села Тертерского района 28,5 км. Дороги восстановлены в соответствии со второй технической категорией. Ширина проезжей части двухполосной дороги 9 метров.

Автомобильные дороги, разрушенные и выведенные из строя, сегодня восстанавливаются в полной мере. На участок дороги в 21 км из города Тертер до села Суговушан и 7,5-километровый участок из Суговушана в село Талыш уложено бетонно-асфальтовое покрытие.

Также построены автобусные остановки, выполнены работы по нанесению дорожной разметки.

На следующем этапе планируется восстановление участка из села Чайлы до села Талыш протяженностью 8 км, а также из села Талыш в село Тап Гарагоюнлу Гёранбойского района через город Нафталан протяженностью 22 км. Соединение этих дорог позволит ехать в этом направлении как из города Тертер, так и из Нафталана.

Напомним, что автомобильные дороги в села Суговушан и Талыш были построены по поручению великого лидера Гейдара Алиева в связи со строительством Суговушанского водохранилища в 70-х годах прошлого века.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)