В рамках межправительственной Стипендиальной программы право на зарубежное обучение получили 232 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 232 человека получили право на зарубежное обучение, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.
Напомним, что в рамках межправительственных Стипендиальных программ в 2019-2020 учебном году право на обучение в Венгрии получили 193, в Китае - 20, Румынии - 5, России - 3, Латвии - 8, Казахстане - 3, всего 232 человека.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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В рамках межправительственной Стипендиальной программы право на зарубежное обучение получили 232 человека
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