В Азербайджане за сутки возвращены с карантинных постов более 2 тыс. автомобилей

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие и сотрудники МВД Азербайджана продолжают контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах пяти городов и 12 районов, где применяется строгий карантинный режим для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МВД, согласно информации на третье января 2021 года, с карантинных постов возвращены 2225 автомобилей.

Также в отношении 2025 человек, нарушивших правила карантинного режима, приняты меры административного взыскания.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)