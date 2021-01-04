В Азербайджане за сутки возвращены с карантинных постов более 2 тыс. автомобилей
БАКУ /Trend/ - Военнослужащие и сотрудники МВД Азербайджана продолжают контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах пяти городов и 12 районов, где применяется строгий карантинный режим для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции.
Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МВД, согласно информации на третье января 2021 года, с карантинных постов возвращены 2225 автомобилей.
Также в отношении 2025 человек, нарушивших правила карантинного режима, приняты меры административного взыскания.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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