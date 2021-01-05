Гражданам Азербайджана, пострадавшим в результате армянской агрессии, оказывается материальная помощь

БАКУ /Trend/ - Процесс выполнения распоряжения Президента Азербайджана от 6 ноября и 14 декабря 2020 г. об устранении ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе инфраструктурным объектам, а также объектам предпринимательства, в результате агрессии армянских вооруженных сил против Азербайджана, вступил в новый этап, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно информации, началось выполнение распоряжения Президента Азербайджана от 14 декабря 2020 года об оказании первичной материальной помощи гражданам, которым нанесен ущерб.

Отметим, что 14 декабря 2020 года Президент Азербайджана подписал распоряжение "О дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана".

Согласно распоряжению, в целях обеспечения на первоначальном этапе необходимых социальных нужд пострадавшего гражданского населения и ликвидации ущерба, причиненного их бытовым и личным предметам, в связи с ущербом, причиненным имуществу гражданского населения в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана выплачивается материальная помощь в следующем размере:

- по жилым домам, разрушенным или оказавшимся в аварийном состоянии, каждой семье – 6 000 манатов в связи с ущербом, причиненным бытовым предметам, каждому члену семьи – 1500 манатов в связи с ущербом, причиненным личным предметам;

- по другим пострадавшим жилым домам каждой семье - 1000 манатов.

Кабмину было поручено организовать финансирование в соответствии с настоящим распоряжением. Соответствующим местным органам исполнительной власти было поручено обеспечить выплату через банк материальной помощи, предусмотренной этим распоряжением, владельцам жилых домов или их законным представителям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)