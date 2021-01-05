В Азербайджане 2 479 человек излечились от COVID-19, выявлено 802 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 2 479 человек вылечились от коронавируса, выявлено 802 новых случая заражения, скончался 31 человек, сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 221 401 случай заражения коронавирусом, из них 199 213 человек вылечились, 2 792 - скончались, число активных больных – 19 396.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 8 435, а в целом - 2 222 629 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)