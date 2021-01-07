TƏBİB раскрыл детали процесса вакцинации от COVİD-19

БАКУ /Trend/ - Спустя 14-21 день после первой дозы вакцины COVID-19 будет введена вторая доза и начнется процесс ожидания образования соответствующих антител. Это означает, что как бы не было сложно, медицинскую маску нужно будет надевать даже после процесса вакцинации в течение некоторого времени, а также строго соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию.

Об этом сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля над заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, люди после первой дозы все еще будут восприимчивы к вирусу вплоть до введения второй дозы.

"Во всем мире к вакцинации в первую очередь привлекаются медработники, поскольку они больше подвержены риску инфицирования.

Также следует учитывать, что все вакцины могут вызывать побочные эффекты. Наличие определенных реакций в организме во время вакцинации - это не плохой, а хороший показатель. После процедуры должен быть определенный дискомфорт - он указывает на то, что организм реагирует на препарат. Мы победили многие заболевания благодаря вакцинации, поэтому не надо этого бояться", - добавила Ягут Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)