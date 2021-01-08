Ветеран Карабахской войны назначен руководителем Фонда "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - Ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов назначен руководителем Фонда "YAŞAT", сообщает в пятницу Trend.

Руководитель проекта "ASAN məktub" Рабия Джафарова назначена заместителем главы Фонда.

Напомним, что 8 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»).

Фонд создан с целью формирования прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки (оказания финансовой помощи и осуществления других мер поддержки) мер, осуществляемых государством в области социальной защиты следующих лиц:

- военнослужащих с инвалидностью, полученной в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, и членам семей лиц, ставших шехидами;

- сотрудников государственных органов (структур) с инвалидностью, полученной при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации территориях, а также в результате участия в ликвидации последствий военных действий после их завершения, или членам семей погибших сотрудников.

Средства Фонда формируются за счет помощи (пожертвований), добровольно оказанной в виде финансовых средств гражданами Азербайджанской Республики, нашими соотечественниками, проживающими в зарубежных странах, другими физическими и юридическими лицами, а также не запрещенных законом других источников.

(Текст: Кямаля Сеидова)