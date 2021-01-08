В Фонд YAŞAT можно сделать пожертвования и посредством SMS-сообщений

БАКУ /Trend/ - Пожертвования в Фонд YAŞAT можно перечислить и посредством SMS-сообщений, сообщает в пятницу Trend.

Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 8110 с номеров любых мобильных операторов, сделав пожертвования в размере от одного до 50 манатов. Соответственно в тексте сообщения следует указать сумму пожертвования - 1, 3, 5, 10, 20 или 50.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)