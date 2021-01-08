Генпрокуратура Азербайджана определяет размер ущерба, нанесенного населению в результате армянских провокаций

БАКУ /Trend/ - Органы прокуратуры приняли необходимые меры по немедленному возбуждению уголовных дел по фактам нарушения международного гуманитарного права и обстрела армянскими вооруженными формированиями во время Отечественной войны мирного населения, участия наемников, терроризма и др., а также по осмотру мест происшествия в условиях боевых действий и изъятию вещественных доказательств.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было проинформировано на оперативном совещании, прошедшем 8 января под председательством Генерального прокурора Кямрана Алиева.

На совещании было отмечено, что с целью выполнения задач, вытекающих из Указа главы государства «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года органы прокуратуры совместно с другими структурами продолжают проводить соответствующую работу по уголовным делам, начатым в Следственном управлении Генеральной прокуратуры с целью определения объема ущерба, нанесенного историческим, религиозно-культурным памятникам и другому виду имущества, в плановом порядке разграбленном и разрушенном в результате армянского вандализма, а также ущерба, нанесенного в течение всего периода продолжения режима прекращения огня.

Кроме того, было отмечено, что проводится работа по привлечению к ответственности в рамках норм международного права всех виновных лиц по уголовным делам, связанным с фактами незаконной предпринимательской деятельности конкретных компаний зарубежных стран на оккупированных территориях Азербайджана, в результате которой был причинен ущерб экологии и грубо нарушены правила эксплуатации недр земли

Было доведено до внимания, что обеспечивается непосредственное участие и в деятельности созданной по распоряжениям Президента Азербайджанской Республики Государственной комиссии по оценке и ликвидации ущерба, нанесенного в результате оккупации, а также Координационного штаба, созданного в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)