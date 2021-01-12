В Азербайджане раскрыты детали перевода студентов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правила перевода студентов из одного вуза в другой или с одной специальности на другую (внутренний перевод).

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве образования, перевод студентов из одного государственного вуза в другой или с одной специальности на другую осуществляется с согласия Министерства образования во время зимних и летних каникул по приказу руководства соответствующего вуза. По действующим правилам, перевод студентов из одного вуза в другой допускается только при наличии основательных причин (брак, проблемы со здоровьем, смена места жительства и другое). Перевод и восстановление в государственные высшие учебные заведения, подчиненные другим министерствам, государственным комитетам или ведомствам, осуществляющим учредительные функции от имени государства, производится на основании согласия Минобразования и структуры, которой подчинен вуз.

Информация о минимальных проходных баллах для перевода студентов бакалавриата из высших учебных заведений размещена на официальном сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Перевод студентов из одного вуза в другой или изменение формы обучения по специальности (специализации) в течение первого учебного года обучения в магистратуре могут быть осуществлены только в том случае, если количество баллов, набранных студентом на проводимых ГЭЦ вступительных экзаменах, не ниже минимального проходного балла по соответствующей специальности (специализации).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)