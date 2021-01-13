Повторное заражение COVID-19 может вызвать новые мутации вируса – азербайджанский ученый
БАКУ /Trend/ - Повторное заражение COVID-19 может вызвать новые мутации вируса.
Об этом в среду сказал Trend председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.
"Если человек заразится повторно, вирус может видоизмениться, чтобы победить сформировавшийся иммунитет, и тем самым появляется новый, мутированный вид вируса", - сказал он.
Ученый добавил, что подобная мутация уже зафиксирована в Южной Африке.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Минкультуры провело онлайн-встречу по концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку (ФОТО)
В Азербайджане выплачены дополнительные срочные надбавки медперсоналу, участвующему в борьбе с коронавирусом
Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме пока нет - минобразования Азербайджана
Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня обсудят возможности углубления сотрудничества стран
В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО)