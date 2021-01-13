Повторное заражение COVID-19 может вызвать новые мутации вируса – азербайджанский ученый

БАКУ /Trend/ - Повторное заражение COVID-19 может вызвать новые мутации вируса.

Об этом в среду сказал Trend председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

"Если человек заразится повторно, вирус может видоизмениться, чтобы победить сформировавшийся иммунитет, и тем самым появляется новый, мутированный вид вируса", - сказал он.

Ученый добавил, что подобная мутация уже зафиксирована в Южной Африке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)