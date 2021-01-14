В Азербайджане запатентовано минеральное удобрение на основе вулканической грязи
БАКУ /Trend/ - Ученые Отделения наук о Земле АН Азербайджана разработали органическое минеральное удобрение на основе сырья грязевого вулкана.
Об этом сказал вице-президент Академии, председатель Ученого совета Отделения, академик Ибрагим Гулиев, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что научное изобретение запатентовано в Агентстве интеллектуальной собственности.
Гулиев добавил, что проводятся исследования в сферах геотермальной, альтернативной и восстанавливаемой энергии, создается атлас солнечной энергии Азербайджана.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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